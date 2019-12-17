"Рейтинг починає падати": Шовковський відверто висловився про Зеленського

Колишній голкіпер київського "Динамо" Олександр Шовковський розповів, що йому не подобається в президенті України Володимирi Зеленському.

"Я поважаю вибір народу України. Негативна якість Зеленського – відсутність досвіду. Бажання є, але досвіду майже немає. І тут на перше місце виходить команда, а далі вже особистість лідера. Чи вірю я в команду? Поки що я бачу, що рейтинг, який був на початку високим – він починає падати", – заявив легендарний воротар в ефірі Youtube-каналу "Вацко-Light".

Олександр Володимирович упевнений, що футбол зараз тісно інтегрований із політикою.

"Ми декларуємо, що футбол поза політикою, але так уже бути не може, тому що обсяги інформації, і обсяги, які футбол об'єднує, це вже набагато більше. Це такі широкі маси людей, що, хочемо ми цього чи ні, але футбол не може бути поза політикою", – підсумував СаШо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шовковський припустив, що в столичному клубі існують певні внутрішні проблеми у вигляді конфліктів.

За словами нинішнього помічника Андрія Шевченка в збірній України, він дуже близько сприймає невдачі "біло-синіх".

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