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17 грудня • оновлено в 23:27
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"Рейтинг починає падати": Шовковський відверто висловився про Зеленського

"Рейтинг починає падати": Шовковський відверто висловився про Зеленського
Наш славетний голкіпер дав відверте інтерв'ю
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Колишній голкіпер київського "Динамо" Олександр Шовковський розповів, що йому не подобається в президенті України Володимирi Зеленському.

"Я поважаю вибір народу України. Негативна якість Зеленського – відсутність досвіду. Бажання є, але досвіду майже немає. І тут на перше місце виходить команда, а далі вже особистість лідера. Чи вірю я в команду? Поки що я бачу, що рейтинг, який був на початку високим – він починає падати", – заявив легендарний воротар в ефірі Youtube-каналу "Вацко-Light".

Олександр Володимирович упевнений, що футбол зараз тісно інтегрований із політикою.

"Ми декларуємо, що футбол поза політикою, але так уже бути не може, тому що обсяги інформації, і обсяги, які футбол об'єднує, це вже набагато більше. Це такі широкі маси людей, що, хочемо ми цього чи ні, але футбол не може бути поза політикою", – підсумував СаШо.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шовковський припустив, що в столичному клубі існують певні внутрішні проблеми у вигляді конфліктів.

За словами нинішнього помічника Андрія Шевченка в збірній України, він дуже близько сприймає невдачі "біло-синіх".

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Автор
Максим Богданов
Особи
Олександр Шовковський Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
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