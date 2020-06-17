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Ребров вдруге поспіль став чемпіоном Угорщини

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
2,2 т.
Сергій Ребров на тренуванні 'Ференцвароша'

Сергій Ребров на тренуванні "Ференцвароша"

"Ференцварош", який очолює український тренер Сергій Ребров, вдруге поспіль став чемпіоном Угорщини.

У виїзному матчі 30-го туру першості країни команда українця здобула перемогу над "Гонведом" з рахунком 2:0, забивши два швидких голи на початку другого тайму. Це дозволило "Ференцварошу" збільшити відрив від "Фехервара", який йде на другому місці і може набрати ще максимум 12 пунктів, до 14 очок. У наступному сезоні команда українця зіграє в кваліфікації Ліги чемпіонів.

Відзначимо, що до приходу Реброва влітку 2018-го "Ференцварош" ставав чемпіоном Угорщини лише один раз за 14 років – в сезоні 2015/16, а до цього в 2003/04.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чутки пов'язували українського тренера з поверненням в київське "Динамо" і переходом у "Фенербахче", однак інформацію про домовленість із турецьким грандом він спростував.

чемпіонат УгорщиниФК ФеренцварошСергій Ребров
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