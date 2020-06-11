Ребров прокоментував чутки про перехід у "Фенербахче"

Український наставник "Ференцвароша" Сергій Ребров спростував чутки про те, що він домовився про перехід у турецький "Фенербахче" після закінчення нинішнього сезону.

"Це абсолютна неправда", – прокоментував цю інформацію українець виданню M4Sport.

Сергій Ребров Soccer365.ru

Під керівництвом Реброва "Ференцварош" виграв першість країни в сезоні 2018/19 і впевнено лідирує в нинішньому розіграші турніру, випереджаючи найближчого переслідувача на дев'ять очок.

Раніше з'явилася інформація про те, що українець підписав контракт з "Фенербахче", а керівництво угорської команди вже встигло підшукати йому заміну. Реброва також сватали у київське "Динамо", з яким він працював в 2014-2017 роках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в останньому матчі угорського першості "Ференцварош" неймовірним чином втратив перемогу над одним із аутсайдерів чемпіонату, пропустивши два голи в компенсований до другого тайму час.

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