Ребров повертається? Дружина тренера натякнула на "Динамо"

Дружина знаменитого українського тренера Сергія Реброва не виключила повернення свого чоловіка в київське "Динамо". Про таку можливість Анна натякнула на своїй сторінці в Instagram.
26-річна дівчина влаштувала в соцмережі переписку з фанатами і на прохання одного з прихильників - "Терміново Сергія Станіславовича в Динамо!", Анна відповіла: "На все свій час".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Сергій Ребров очолив київське "Динамо" після відходу Олега Блохіна в 2014 році. Разом із командою двічі здобув Кубок України і став чемпіоном України 2014/2015.
31 травня 2017 року, на прес-конференції після матчу з "Чорноморцем" Ребров заявив, що не буде продовжувати контракт із клубом.
21 липня 2017 року Ребров очолив футбольний клуб із Саудівської Аравії "Аль-Ахлі".
22 серпня 2018 Сергій Ребров офіційно призначений на пост наставника легендарного угорського клубу "Ференцварош".
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