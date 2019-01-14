Ребров повертається? Дружина тренера натякнула на "Динамо"

Дружина знаменитого українського тренера Сергія Реброва не виключила повернення свого чоловіка в київське "Динамо". Про таку можливість Анна натякнула на своїй сторінці в Instagram.

26-річна дівчина влаштувала в соцмережі переписку з фанатами і на прохання одного з прихильників - "Терміново Сергія Станіславовича в Динамо!", Анна відповіла: "На все свій час".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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