Ребров отримав пропозицію очолити "Динамо", – ЗМІ
Сергієві Реброву запропонували очолити "Динамо". Динамо Київ від Шурика
Керівництво київського "Динамо" запропонувало Сергієві Реброву очолити команду після звільнення Олексія Михайличенка.
Як повідомляє видання Динамо Київ від Шурика, український фахівець, який зараз працює з "Ференцварошем", узяв час на роздуми. Незважаючи на інформацію в ЗМІ, "Динамо" не зверталося до головного тренера "Зорі" Віктора Скрипника.
Нагадаємо, що Ребров очолював київський клуб у 2014–2017 роках, двічі вигравши українську Прем'єр-лігу та Кубок України. Він також працював у Саудівській Аравії з "Аль-Ахлі", ставши віцечемпіоном країни, і виграв два чемпіонські титули з угорським "Ференцварошем".
У нинішньому сезоні "Динамо" посіло друге місце в УПЛ, здобувши путівку в кваліфікацію Ліги чемпіонів, і виграло Кубок країни.
Як повідомляв OBOZREVATEL, ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик назвав кандидатів на пост головного тренера киян.