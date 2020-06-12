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12 червня • оновлено в 13:18
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Ребров може повернутися в "Динамо": ЗМІ назвали умову

  • Український тренер очолював київський клуб у 2014-2017 роках

  • Він двічі виграв українську Прем'єр-лігу в сезонах 2014/15 і 2015/16 і двічі завоював Кубок України в 2014-му і 2015-му

  • У сезоні 2015/16 Ребров зумів вивести "Динамо" в плей-офф Ліги чемпіонів вперше за 17 років

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Головний тренер "Ференцвароша" Сергій Ребров може повернутися на пост наставника "Динамо", якщо команді не вдасться пробитися в кваліфікацію Ліги чемпіонів за підсумками нинішнього сезону і Олексій Михайличенко буде звільнений.

Як повідомляє видання Sabah, найбільш пріоритетним варіантом для українця є робота в київському клубі, тому він чекає на пропозицію від "Динамо", перш ніж домовлятися з іншими командами, номером один серед яких залишається турецький "Фенербахче", за який Ребров виступав у 2002-2004 роках.

Сергій Ребров

Сергій Ребров

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Український фахівець працює з "Ференцварошем" з 2018 року. З угорською командою він став чемпіоном країни в сезоні 2018/19 і впевнено лідирує в нинішньому розіграші першості, відірвавшись від другого місця на дев'ять очок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в останньому матчі чемпіонату Угорщини підопічні Реброва неймовірним чином втратили перемогу над одним із аутсайдерів, пропустивши два м'ячі в компенсований до другого тайму час.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особа
Сергій Ребров
Теги
ФК Ференцварош Фенербахче Стамбул ФК Динамо Київ
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