"Реал" збирається підписати Неймара: з'явилися фантастичні подробиці угоди

Після вильоту з Ліги чемпіонів, Кубка Іспанії і гонки за лідерство Ла Ліги мадридський "Реал" збирається піти на радикальний крок. "Вершкові" планують посилитися екс-футболістом каталонської "Барселони" - Неймаром.

Бразильський форвард на даний момент захищає кольори ПСЖ. "Реал" готовий викласти за зіркового футболіста 300 млн фунтів (390 млн доларів), повідомляє The Sun.

Неймар

Необхідність підписання Неймара продиктована відсутністю лідера атаки після переходу Кріштіану Роналду в "Ювентус" влітку 2018 року. Президент мадридського клубу Флорентіно Перес розраховував, що цю позицію зможе закрити валлієць Гарет Бейл, однак футболіст на даний момент далекий від оптимальних кондицій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після розгромної поразки від "Аякса" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів президент "Реала" Флорентіно Перес поскандалив із капітаном команди іспанським захисником Серхіо Рамосом.

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