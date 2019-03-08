МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

"Реал" збирається підписати Неймара: з'явилися фантастичні подробиці угоди

1.8тЧитати матеріал російською

Після вильоту з Ліги чемпіонів, Кубка Іспанії і гонки за лідерство Ла Ліги мадридський "Реал" збирається піти на радикальний крок. "Вершкові" планують посилитися екс-футболістом каталонської "Барселони" - Неймаром.

Бразильський форвард на даний момент захищає кольори ПСЖ. "Реал" готовий викласти за зіркового футболіста 300 млн фунтів (390 млн доларів), повідомляє The Sun.

Неймар

Неймар

Новини
"Ідіть на..." Неймар закотив істерику після "ганьби" в Лізі чемпіонів

Необхідність підписання Неймара продиктована відсутністю лідера атаки після переходу Кріштіану Роналду в "Ювентус" влітку 2018 року. Президент мадридського клубу Флорентіно Перес розраховував, що цю позицію зможе закрити валлієць Гарет Бейл, однак футболіст на даний момент далекий від оптимальних кондицій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після розгромної поразки від "Аякса" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів президент "Реала" Флорентіно Перес поскандалив із капітаном команди іспанським захисником Серхіо Рамосом.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особа
Неймар
Теги
Реал МадридПСЖФК Барселона
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги