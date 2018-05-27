"Реал" встановив неймовірний рекорд світового спорту

Мадридський "Реал" став першим клубом в історії, якому вдалося виграти баскетбольну Євролігу і футбольну Лігу чемпіонів в одному сезоні, повідомляє eurohoops.net.

20 травня баскетболісти "Реала" завоювали 10-й титул чемпіона Євроліги, а 26 травня футбольний "Реал" обіграв англійський "Ліверпуль" (3:1) у фіналі Ліги чемпіонів.

"Реал" за останні роки двічі був близький до підкорення даного досягнення. У 2014 році "Реал" програв "Маккабі" Тель-Авів в фіналі Євроліги (86:98 ОТ), за кілька днів до того, як футбольний відділ відсвяткував перемогу в фіналі ЛЧ над "Атлетіко" (4: 1 ОТ).

У 2015 році баскетбольна команда пройшла виграла Євролігу в Мадриді, але їх футбольні колеги поступилися "Ювентусу" в півфіналі Ліги чемпіонів.

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