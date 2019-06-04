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"Реал" купив зірку суперника України у відборі Євро-2020

1.6тЧитати матеріал російською

Нападник німецького "Айнтрахта" і збірної Сербії Лука Йович продовжить кар'єру у мадридському "Реалі".

Футболіст найближчого суперника збірної України у відборі до чемпіонату Європи 2020 року підписав з "королівським клубом" контракт на шість років — до кінця сезону-2024/2025. Найближчим часом гравець пройде медичне обстеження, повідомляє прес-служба "вершкових".

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Лука Йович

Лука Йович

Зазначимо, що у минулому сезоні Йович взяв участь у 32-х матчах німецької Бундесліги, в яких записав на свій рахунок 17 голів і п'ять результативних передач. Також в активі 21-річного форварда 10 м'ячів і один гольовий пас у 14 зустрічах Ліги Європи, де команда із Франкфурта дійшла до півфіналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій Шевченко змінив склад команди на ігри із Сербією (7 червня) і Люксембургом (10 червня).

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Теги
Реал Мадридзбірна Сербії з футболу
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