"Реал" купив зірку суперника України у відборі Євро-2020

Нападник німецького "Айнтрахта" і збірної Сербії Лука Йович продовжить кар'єру у мадридському "Реалі".

Футболіст найближчого суперника збірної України у відборі до чемпіонату Європи 2020 року підписав з "королівським клубом" контракт на шість років — до кінця сезону-2024/2025. Найближчим часом гравець пройде медичне обстеження, повідомляє прес-служба "вершкових".

Лука Йович

Зазначимо, що у минулому сезоні Йович взяв участь у 32-х матчах німецької Бундесліги, в яких записав на свій рахунок 17 голів і п'ять результативних передач. Також в активі 21-річного форварда 10 м'ячів і один гольовий пас у 14 зустрічах Ліги Європи, де команда із Франкфурта дійшла до півфіналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій Шевченко змінив склад команди на ігри із Сербією (7 червня) і Люксембургом (10 червня).

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал