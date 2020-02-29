Мадридський "Реал" і каталонська "Барселона" зіграють в першому Ель Класіко року, яке пройде в рамках 26-го туру чемпіонату Іспанії в Ла-Лізі.
Реал - Барселона
Битва відбудеться в столиці на стадіоні Сантьяго Бернабеу в неділю, 1 березня. Початок гри – о 22:00 за київським часом.
З 1994 року клуби провели між собою 70 зустрічей, з яких 19 виграли "вершкові", а 32 - "синьо-гранатові". Ще 19 поєдинків завершилися внічию.
Побачити поєдинок двох грандів іспанського футболу можна буде в прямому ефірі завдяки інтернет-сервісів Megogo і Oll.tv. Крім того, трансляцію запланували у своїй ефірній сітці український мовник "Футбол 2" і російський "Матч! Футбол 1".
Список міжнародних трансляцій представлений нижче:
Канада - beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Espanol;
Чехія - Digi Sport 1, DIGI GO;
Франція - Free, beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT;
Угорщина - Spiler2;
Польща - Canal + Sport Online, Canal + 4K Ultra HD, Canal + Polska, nc + GO;
Іспанія - Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar +, Mitele Plus, Movistar Laliga.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
18 грудня каталонський клуб не зумів обіграти "Реал" на своєму полі в перенесеному матчі 10-го туру Прімери.
Під час і після матчу в Барселоні відбулися масові безлади за участю радикалів і борців за незалежність Каталонії. В результаті сутичок з поліцією постраждали 60 осіб.
У цій грі Зідан встановив історичне досягнення.
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