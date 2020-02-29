Мадридський "Реал" і каталонська "Барселона" зіграють в першому Ель Класіко року, яке пройде в рамках 26-го туру чемпіонату Іспанії в Ла-Лізі.

Реал - Барселона

Битва відбудеться в столиці на стадіоні Сантьяго Бернабеу в неділю, 1 березня. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

З 1994 року клуби провели між собою 70 зустрічей, з яких 19 виграли "вершкові", а 32 - "синьо-гранатові". Ще 19 поєдинків завершилися внічию.

Побачити поєдинок двох грандів іспанського футболу можна буде в прямому ефірі завдяки інтернет-сервісів Megogo і Oll.tv. Крім того, трансляцію запланували у своїй ефірній сітці український мовник "Футбол 2" і російський "Матч! Футбол 1".

Список міжнародних трансляцій представлений нижче:

Канада - beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Espanol;

Чехія - Digi Sport 1, DIGI GO;

Франція - Free, beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT;

Угорщина - Spiler2;

Польща - Canal + Sport Online, Canal + 4K Ultra HD, Canal + Polska, nc + GO;

Іспанія - Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar +, Mitele Plus, Movistar Laliga.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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