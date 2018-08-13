Реал - Атлетико: прогноз на Суперкубок УЄФА

Мадридський "Реал" вважається фаворитом майбутнього поєдинку за Суперкубок УЄФА, в якому "вершкові" битимуться з сусідами з "Атлетико". Гра пройде в середу, 15 серпня, в Таллінні на стадіоні "Ліллекюла". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Реал - Атлетико. Початок зустрічі - о 22:00 за київським часом.

Ставки на перемогу "Реала" в основні 90 хвилин приймаються з коефіцієнтом 2,50. Нічия оцінюється котируванням 3,20. А показники на успіх "матрацників" досягають рівня 2,90. При цьому поставити на те, що "королівський клуб" стане володарем трофея можна з коефіцієнтом 1,67.

Крім того, аналітики впевнені, що гра вийде малорезультативною. Показники на те, що в матчі не буде забито більше двох м'ячів, можна з показником 1,61.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мадридський "Реал" включив до заявки на Суперкубок УЄФА воротаря збірної України Андрія Луніна.