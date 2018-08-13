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Реал - Атлетико: прогноз на Суперкубок УЄФА

5.2тЧитати новину російською

Мадридський "Реал" вважається фаворитом майбутнього поєдинку за Суперкубок УЄФА, в якому "вершкові" битимуться з сусідами з "Атлетико". Гра пройде в середу, 15 серпня, в Таллінні на стадіоні "Ліллекюла". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Реал - Атлетико. Початок зустрічі - о 22:00 за київським часом.

Ставки на перемогу "Реала" в основні 90 хвилин приймаються з коефіцієнтом 2,50. Нічия оцінюється котируванням 3,20. А показники на успіх "матрацників" досягають рівня 2,90. При цьому поставити на те, що "королівський клуб" стане володарем трофея можна з коефіцієнтом 1,67.

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Крім того, аналітики впевнені, що гра вийде малорезультативною. Показники на те, що в матчі не буде забито більше двох м'ячів, можна з показником 1,61.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мадридський "Реал" включив до заявки на Суперкубок УЄФА воротаря збірної України Андрія Луніна.

Читайте всі новини по темі "Суперкубок УЄФА" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Суперкубок УЄФА
Місце
ЕстоніяТаллінн
Об'єкти
Реал МадридАтлетіко Мадрид
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