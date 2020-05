Раптова смерть 23-річного гравця шокувала його футбольний клуб

Англійський захисник клубу другої ліги Англії "Моркама" Крістіан Мбулу помер у 23 роки. Про причини смерті поки не повідомляється.

"Ми шоковані, дізнавшись про смерть Крістіана. Він був таким дружелюбним, приємним молодим чоловіком, якого ми любили", – заявив президент "Мазервелла" Джим МакМахон в інтерв'ю BBC.

We are deeply saddened to learn of the death of our former player Christian Mbulu.



