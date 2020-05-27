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27 травня • оновлено в 23:50
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Раптова смерть 23-річного гравця шокувала його футбольний клуб

2.7т
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Англійський захисник клубу другої ліги Англії "Моркама" Крістіан Мбулу помер у 23 роки. Про причини смерті поки не повідомляється.

"Ми шоковані, дізнавшись про смерть Крістіана. Він був таким дружелюбним, приємним молодим чоловіком, якого ми любили", – заявив президент "Мазервелла" Джим МакМахон в інтерв'ю BBC.

Мбулу був вихованцем "Мазервелла". Гравець перейшов у "Моркам" у січні і встиг провести лише три матчі в складі клубу. З жовтня 2019-го захисник виступав за "Кру Олександра", взявши участь у семи матчах другої ліги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 травня 21-річний камерунський футболіст Джозеф Буассе, який раніше виступав за "Рому", раптово помер у результаті серцевого нападу.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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