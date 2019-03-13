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"Раптом стало погано": захисник "Динамо" поскаржився на здоров'я

1.7тЧитати матеріал російською

Футболіст київського "Динамо" Тамаш Кадар погано почувався під час тренувального табору клубу в іспанській Марбельї. Угорський захисник скаржився на запаморочення.

"Під час одного зі спарингів в зимовому тренувальному таборі в Іспанії у мене закрутилася голова, але я не надав цьому особливого значення. Я не розмовляв з медперсоналом підчас гри. Після того, як ми повернулися в готель, я сів на ліжко і мені раптом стало погано. У Марбельї ми пішли до фахівця, який сказав, що один з кристалів в моєму вусі відсунувся, викликаючи запаморочення", - цитує Кадара Nemzeti Sport.

Тамаш Кадар

Тамаш Кадар

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Проте, прописані медикаменти і процедури угорському захиснику не допомогли. У підсумку на допомогу футболістові прийшли лікарі в Україні.

"Я пішов до іншого фахівця в Києві, який сказав, що вірус вразив мою центральну нервову систему. Мені приписали інше лікування і рекомендували пройти його в клініці протягом тижня. Однак для мене це було занадто повільно", - рвався в бій Кадар.

Нагадаємо, що угорський захисник повернувся на поле і вийшов в основі київського дербі проти "Арсенала-Київ". "Динамо" обіграло свого суперника з рахунком 4:0, а Денис Гармаш оформив дубль у поєдинку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перед матчем-відповіддю 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Челсі" київське "Динамо" зазнало серйозної кадрової втрати в атаці. Перший поєдинок двох команд в Лондоні завершився розгромною перемогою підопічних Маурісіо Сарри 3:0.

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Особа
Тамаш Кадар
Тег
ФК Динамо Київ
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