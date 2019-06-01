"Ракова пухлина": президент УЄФА зробив гучну заяву

Президент Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александер Чеферін заявив, що договірні матчі є "раковою пухлиною" футболу.

Александер Чеферін

На думку Чеферіна, в основному така проблема існує в лігах низького рівня, де злочинці можуть працювати з гравцями, які не отримують багато грошей. Однак президент УЄФА визнав, що договірні матчі трапляються і на вищому рівні. При цьому в Лізі чемпіонів таке неможливо, сказав словенець в інтерв'ю La Vanguardia.

Однією з проблем в боротьбі з договірними матчами Чеферін назвав недостатню активність поліції. Також він зазначив, що іноді важко довести, що якась команда програла навмисне.

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