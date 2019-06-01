ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

"Ракова пухлина": президент УЄФА зробив гучну заяву

840Читати матеріал російською

Президент Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александер Чеферін заявив, що договірні матчі є "раковою пухлиною" футболу.

Александер Чеферін

Александер Чеферін

На думку Чеферіна, в основному така проблема існує в лігах низького рівня, де злочинці можуть працювати з гравцями, які не отримують багато грошей. Однак президент УЄФА визнав, що договірні матчі трапляються і на вищому рівні. При цьому в Лізі чемпіонів таке неможливо, сказав словенець в інтерв'ю La Vanguardia.

Однією з проблем в боротьбі з договірними матчами Чеферін назвав недостатню активність поліції. Також він зазначив, що іноді важко довести, що якась команда програла навмисне.

Новини
Українська тенісистка довічно дискваліфікована

Як повідомляв OBOZREVATEL, ФФУ жорстко покарала клуб УПЛ за "договорняки".

Раніше Федерація футболу України за участь в договірних матчах довічно дискваліфікувала шістьох футболістів донецького клубу.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Цимельман Филя
Цимельман Филя
Ну пpедположим не Чифеpин уже,а Чифеpиненко следуя новому укp.закону.....
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки