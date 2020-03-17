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18 березня • оновлено в 00:30
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Ракицькому доведеться пройти тест на коронавірус

1.9т
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Український футболіст російського "Зеніту" Ярослав Ракицький разом з одноклубниками пройде тест на коронавірус, повідомив генеральний директор пітерської команди Олександр Медведєв.

Ярослав Ракицький

Ярослав Ракицький

"18 березня буде зустріч із тренерським штабом, футболістами та іншими працівниками клубу з приводу того, як будуть розвиватися події до 10 квітня. Всі співробітники клубу, включно з футболістами і тренерами, здадуть тест на коронавірус. Здоров'я важливіше будь-яких ігор, зокрема і футболу. Ми говоримо про здоров'я не тільки футболістів і персоналу, а й членів їх сімей. Якщо ми будемо координовано діяти, дотримуючись дисципліни, то все буде добре", – цитує Медведєва "Чемпіонат".

17 березня Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) провів відеоконференцію, за підсумками якої було ухвалено рішення перенести чемпіонат Європи-2020 на 2021 рік через пандемію коронавiрусу.

Увечері 17 березня УАФ зупинив всі футбольні турніри в Україні.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Ярослав Ракицький
Місце
Росія
Тег
ФК Зеніт
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