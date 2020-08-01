Ракицький відреагував на призначення Луческу в "Динамо" Київ

Український захисник "Зеніту" Ярослав Ракицький прокоментував призначення Мірчі Луческу головним тренером "Динамо".

Ексфутболіст збірної України зізнався, що пару днів до ювілею дзвонив румунському фахівцеві просто так, а в день народження не став турбувати – написав повідомлення.

"Тим більше новини про" Динамо "щосили йшли. Луческу обожнює футбол, живе ним. Дружина Містера Нелі колись говорила нам:" Коли у вас відпустка, тренер не знає, куди себе подіти ". А тут він два роки не тренував. звичайно, він дуже хоче працювати ", – цитує Ракицького" МатчТВ ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Луческу назвав своїх помічників в "Динамо" і їх завдання. Крім того, румунський фахівець розповів, як президент "Шахтаря" Рінат Ахметов відреагував на його перехід в "Динамо".