Український захисник "Зеніту" Ярослав Ракицький достроково виграв Прем'єр-лігу Росії (РПЛ), ставши дворазовим чемпіоном РФ по футболу.

Обігравши в 26-му турі РПЛ в гостях "Краснодар" (4:2) петербурзька команда стала недосяжною для найближчих переслідувачів.

Ракицький став двократним чемпіоном Росії Instagram ФК "Зеніт"

Шанс "Зеніту" на дострокове чемпіонства надав "Локомотив", який втратив очки в матчі з "Сочі".

Для "Зеніту" це успіх став сьомим в історії, шостим – в російській історії і другим поспіль. Крім того пітерці встановили рекорд в РПЛ, як команда, яка завоювала найшвидше чемпіонство в XXI столітті (за 4 тури до кінця).

За кількістю титулів пітерці зрівнялися з лідируючим ЦСКА (6). Друге місце у "Спартак" (10).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ракицький підписав контракт з "Зенітом" в січні 2019 року. Федерація футболу України відреагувала на це, виключивши захисника зі списку гравців збірної на своєму офіційному сайті.

Рік тому Ярослав також достроково (за три тури до кінця) виграв чемпіонат Росії.