"Ракети і гвинтівки": в Італії спалахнув грандіозний скандал із ультрас "Ювентуса"

Італійська поліція виявила безліч автоматичних гвинтівок, пістолетів, бронебійних куль і ракет "повітря-земля" під час обшуків у рамках розслідування діяльності фанатських угруповань "Ювентуса".

Все це було вилучено, коли правоохоронці прибули до приміщення в Турині, де проходять збори скінхедів. Крім цього, поліція виявила банери з неофашистською символікою, яка належить одному з фанатських угруповань "Ювентуса", повідомляє Football Italia.

Сектор ультрас "Ювентуса"

Також під час рейду були заарештовані три особи, серед яких 50-річний Фабіо Дель Берджоло, колишній співробітник прикордонної служби та екскандидат у сенат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вболівальники іспанського клубу "Райо Вальєкано" влаштували цькування українському форварду Роману Зозулі, який напередодні підписав новий контракт із "Альбасете".

Як багато хто пам'ятає, свого часу українець міг грати в "Райо", але фанати цього клубу порахували Зозулю нацистом і виступили проти підписання контракту з ним.

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