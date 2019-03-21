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"Рак мозку": легенда "Динамо" Шовковський зробив важливе звернення до українців через вибори

21.1тЧитати матеріал російською

Легендарний воротар київського "Динамо" Олександр Шовковський зізнався, що шокований кількістю кандидатів у президенти України.

Екс-футболіст закликав своїх співвітчизників обов'язково проголосувати 31 березня, а також зазначив, що вивчає програми лише тих політиків, які йому цікаві.

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"39 зареєстрованих кандидатів у президенти! 39! І більшість із них технічні! Можна отримати рак мозку, якщо ознайомитися з усіма програмами! Тому я визначив для себе реальне коло претендентів із зареєстрованих кандидатів і з них буду вибирати. Програми цих кандидатів я і вивчаю! Якщо ви вважаєте, що ваш голос не може щось вирішити, пускаєте все на самоплив за принципом "нехай буде, як буде" і не йдете голосувати, то потім не варто щось говорити на адресу обраного президента або його політики", – написав Шовковський на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український тенісист Сергій Стаховський, відомий своєю патріотичною позицією, розкритикував політиків нашої країни напередодні президентських виборів.

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Особа
Олександр Шовковський
Теги
ФК Динамо КиївВыборы 2019Выборы Президента
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Dell Alex
Dell Alex
"Было у отца три сына, двое нормальных, а третий - футболист" (с) (шутка времен СССР, до сих пор актуальна) ))) Сашо просто не в курсе, сколько их бывает в странах с развитой демократией и не двухпартийной системой ))) Сашо просто все еще мыслит категориями СССР, РФ и ранней Украины ))))
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