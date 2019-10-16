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16 жовтня • оновлено в 15:43
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"Росія ворог": Роналду виконав мрію 8-річного сина захисника України

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Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду на матчі зі збірною України у відборі Євро-2020 виконав мрію українського хлопчика Олександра – сина загиблого Героя України Сергія Цимбала.

"Росія ворог": Роналду виконав мрію 8-річного сина захисника України

Легендарний футболіст сучасності вивів на поле за руку 8-річну дитину. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Анатолій Адамовський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Маленький Сашко Цимбал. Сергій хотів би бачити, як його син веде за руку Кріштіану Роналду на поле у вирішальному матчі Україна – Португалія. Росія ворог!" – написав автор допису.

"Росія ворог": Роналду виконав мрію 8-річного сина захисника України
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7 жовтня 2014 року Сергій Цимбал загинув під Дебальцевим, прикривши собою відхід розвідувальної групи. 1 грудня 2015-го він отримав звання Героя України посмертно. 28-річний воїн, захисник суверенітету держави сам любив футбол і передав це захоплення сину.

Сергій Цимбал із сином

Сергій Цимбал із сином

Герой України Сергій Цимбал

Герой України Сергій Цимбал

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кріштіану Роналду на матчі в Києві встановив фантастичний рекорд, забивши 700-й гол у кар'єрі.

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Тема
Україна - Португалія
Особа
Кріштіану Роналду
Місце
Україна Київ
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Таев Иван
Таев Иван
Россия враг? Кому Рональдо? Когда и кому Роналду это сказал? Похоже на примитивную пещерную антироссийскую пропаганду для одноклеточных.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Как будто сам Роналду сказал "Россия враг". Лoxлы хавают.
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Khruslov Alexey,сначала бояры наверное накотил,а потом уже статью полностью прочитал.
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Кристина Стефанова,видно, что ты схавала.
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