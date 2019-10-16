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16 жовтня • оновлено в 17:14
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"Дівчисько": Леоненко посміявся над Ярмоленком після матчу з Португалією

1.8т Читати матеріал російською

Ексфорвард "Динамо" і збірної України з футболу Віктор Леоненко прокоментував перемогу збірної України над Португалією в кваліфікації Євро-2020.

Андрій Ярмоленко в матчі з Португалією

Андрій Ярмоленко в матчі з Португалією

dynamo.kiev.ua

"Перший гол прийшов зі "стандарту". Другий м'яч придумав Миколенко. Це не заслуга Ярмоленка, якого я, звичайно, теж вітаю. Але я йому хочу дати пораду - не треба бути дівчиськом. Ну це я образно. Просто не розумію, як він побивався в попередніх матчах, коли не забивав! Ну що це таке? Не забив - забув, грай далі! Навіщо замикатися у собі? Думай про гру. А зараз футболісти відразу викладають свої синці та садна в інтернет, Instagram або що там ще?" - заявив Леоненко в інтерв'ю газеті "Спорт-Експрес".

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Теми
Євро-2020 Україна - Португалія
Особи
Віктор Леоненко Андрій Ярмоленко
Тег
Збірна України з футболу
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