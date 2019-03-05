У чемпіонаті Італії забитий унікальний гол п'ятою - відеофакт

Футболіст "Сассуоло" Федеріко Пелузо відзначився незвичайним голом у матчі 25-го туру чемпіонату Італії проти СПАЛа (1:1).

Отримавши передачу зі штрафного від кромки поля, 35-річний захисник зміг вивернутися і прицільно пробити п'ятою. Незважаючи на те, що удар був здійснений метрів з 11, воротар виявився безсилий.

OBOZREVATEL пропонує читачам подивитися на цей шедевр.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що футболіст забив фантастичний гол із центру поля, встановивши унікальне досягнення.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!