У чемпіонаті Італії забитий унікальний гол п'ятою - відеофакт

Футболіст "Сассуоло" Федеріко Пелузо відзначився незвичайним голом у матчі 25-го туру чемпіонату Італії проти СПАЛа (1:1).
Отримавши передачу зі штрафного від кромки поля, 35-річний захисник зміг вивернутися і прицільно пробити п'ятою. Незважаючи на те, що удар був здійснений метрів з 11, воротар виявився безсилий.
OBOZREVATEL пропонує читачам подивитися на цей шедевр.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що футболіст забив фантастичний гол із центру поля, встановивши унікальне досягнення.
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