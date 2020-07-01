Пятов увійшов у десятку голкіперів з найбільшою кількістю "сухих" матчів
Андрій Пятов увійшов у топ-10 голкіперів за кількістю "сухих" матчів.
Голкіпер збірної України та "Шахтаря" Андрій Пятов потрапив у десятку воротарів із найбільшою кількістю зіграних на нуль матчів за останні 20 років (з 2000 року).
На рахунку нашого співвітчизника 269 "сухих" поєдинків і сьоме місце в рейтингу. Найкращим голкіпером за цим показником став Ікер Касільяс, який не пропускав у 439 матчах, на другому місці опинився Джанлуїджі Буффон (420), а на третьому – Петр Чех (391).
"Голкіпер збірної України та "Шахтаря", який у свої 36 років зберігає місце в "основі" та може значно поліпшити цей показник", – написали про Пятова на сайті GiveMeSport.
Повністю список із десяти воротарів із найбільшою кількістю "сухих" матчів з 2000 року виглядає так:
1. Ікер Касільяс (439);
2. Джанлуїджі Буффон (420);
3. Петр Чех (391);
4. Пепе Рейна (343);
5. Мануель Ноєр (327);
6. Ігор Акінфєєв (316);
7. Андрій Пятов (269);
8. Едвін Ван дер Сар (266);
9. Віктор Вальдес (260);
10. Мікель Ландро (253).
Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" увійшов до списку з тридцяти найбільш стабільних клубів світу.