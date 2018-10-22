П'ятов повторив вражаюче досягнення Шовковського в збірній України

Голкіпер Андрій П'ятов зрівнявся з Олександром Шовковським за кількістю офіційних матчів за збірну України. На рахунку футболіста "Шахтаря" і легенди "Динамо" тепер по 57 ігор.

Водночас якщо брати за кількістю хвилин, то Шовковський все ще вище - 5101 проти 5087 у П'ятова.

Як зазначає "Команда1 " у Андрія більше сухих ігор - 28 проти 26. У лідери він вийшов у вересні після перемоги над Словаччиною (1:0). А гра з Чехією (1:0) збільшила його відрив.

Але за загальною кількістю сухих ігор, з урахуванням спарингів, Шовковський поки попереду - 46:40. Цю різницю він зробив якраз за рахунок товариських поєдинків. У Шовковського - 20 сухих поєдинків (з 35), у П'ятова - 12 (із 28).

Сухі ігри воротарів збірної України в офіційних турнірах

воротар роки І мін СІ 1 Андрій П'ятов 2007- ... 57 5087 28 2 Олександр Шовковський 1994-2007 57 5101 26 3 Олег Суслов 1994-1997 9 730 4 4 Валерій Воробйов 1999 2 180 2 Юрій Вірт 2001 2 180 2 6 Віталій Рева 2001-2002 4 360 2 7 Максим Левицький 2001 3 182 1 8 Дмитро Тяпушкін 1994-1995 4 360 1 9 В'ячеслав Кернозенко 2000 1 90 0 Дмитро Шутков 2003 1 90 0 Станіслав Богуш 2009 1 90 0

І - ігри в офіційних турнірах, Мін - хвилини, СІ - сухі гри.

"

Як повідомляв OBOZREVATEL збірна України може зіграти з Росією в Лізі націй. Пізніше з'явилась офіційна відповідь ФФУ з цього питання.