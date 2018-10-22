П'ятов повторив вражаюче досягнення Шовковського в збірній України

Голкіпер Андрій П'ятов зрівнявся з Олександром Шовковським за кількістю офіційних матчів за збірну України. На рахунку футболіста "Шахтаря" і легенди "Динамо" тепер по 57 ігор.
Водночас якщо брати за кількістю хвилин, то Шовковський все ще вище - 5101 проти 5087 у П'ятова.
Як зазначає "Команда1 " у Андрія більше сухих ігор - 28 проти 26. У лідери він вийшов у вересні після перемоги над Словаччиною (1:0). А гра з Чехією (1:0) збільшила його відрив.
Але за загальною кількістю сухих ігор, з урахуванням спарингів, Шовковський поки попереду - 46:40. Цю різницю він зробив якраз за рахунок товариських поєдинків. У Шовковського - 20 сухих поєдинків (з 35), у П'ятова - 12 (із 28).
Сухі ігри воротарів збірної України в офіційних турнірах
|воротар
|роки
|І
|мін
|СІ
|1
|Андрій П'ятов
|2007- ...
|57
|5087
|28
|2
|Олександр Шовковський
|1994-2007
|57
|5101
|26
|3
|Олег Суслов
|1994-1997
|9
|730
|4
|4
|Валерій Воробйов
|1999
|2
|180
|2
|Юрій Вірт
|2001
|2
|180
|2
|6
|Віталій Рева
|2001-2002
|4
|360
|2
|7
|Максим Левицький
|2001
|3
|182
|1
|8
|Дмитро Тяпушкін
|1994-1995
|4
|360
|1
|9
|В'ячеслав Кернозенко
|2000
|1
|90
|0
|Дмитро Шутков
|2003
|1
|90
|0
|Станіслав Богуш
|2009
|1
|90
|0
І - ігри в офіційних турнірах, Мін - хвилини, СІ - сухі гри.
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Як повідомляв OBOZREVATEL збірна України може зіграти з Росією в Лізі націй. Пізніше з'явилась офіційна відповідь ФФУ з цього питання.