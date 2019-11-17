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17 листопада • оновлено в 21:29
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Пятов обійшов Шовковського і побив рекорд у збірній України

Пятов обійшов Шовковського і побив рекорд у збірній України
Голкіпер "Шахтаря" оформив неймовірне досягнення
2.1т Читати матеріал російською

Голкіпер донецького "Шахтаря" Андрій П'ятов встановив новий рекорд за кількістю матчів за збірну України серед воротарів.

Вийшовши в старті національної команди на гру проти Сербії в кваліфікації Євро-2020, 35-річний уродженець Кропивницького побив досягнення Олександра Шовковського. Легендарний голкіпер "Динамо" провів у синьо-жовтій футболці 92 поєдинка. У Пятова тепер 93.

Крім того, Андрій вийшов на 5-е місце в рейтингу всіх футболістів збірної. На 4-му місці знаходиться Олег Гусєв (98). Лідер – Анатолій Тимощук. У нього 144 матчі.

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Нагадаємо, що збірна України з футболу уникла поразки в заключному матчі кваліфікації на чемпіонат Європи-2020. Підопічні Шевченка в 9-му турі зіграли внічию з командою Сербії - 2:2.

На пресконференції Андрій Миколайович заявив, що здивований такою провальною грою своїх підопічних в дебютах кожного з таймів.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Pooh Vini
Pooh Vini
Тимощук это тот что зенит?
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