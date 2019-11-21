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21 листопада • оновлено в 12:06
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Лідери збірної України увійшли до топ-100 найкращих гравців за версією УЄФА

1.4т
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Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) включив Андрія П'ятова та Руслана Малиновського до сотні найкращих гравців за версією FedEx Performance Zone.

Як повідомляє офіційний сайт організації, під час складання рейтингу враховувалася форма футболістів у матчах Ліги Націй, товариських зустрічах і поєдинках відбору до Євро-2020. Становище гравців у списку оновлювалося після кожного туру.

До топ-100 увійшли два представники збірної України: Андрій П'ятов посів 19 місце, а Руслан Малиновський – 77. Третім найкращим футболістом нашої національної команди за версією FedEx Performance Zone став Микола Матвієнко, який розмістився на 114 сходинкці.

Микола Матвієнко і Андрій Пятов

Микола Матвієнко і Андрій Пятов

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На двох перших позиціях рейтингу опинилися представники Нідерландів Мемфіс Депай і Френкі де Йонг, а третє місце посів голкіпер англійців Джордан Пікфорд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України увійшла до топ-10 команд континенту за підсумками року.

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Тема
Євро-2020
Особи
Андрій Пятов Руслан Малиновський Микола Матвiенко
Місце
Україна
Тег
УЄФА
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