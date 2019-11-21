ЗМІ повідомили про таємне весілля Роналду

Зірка "Ювентуса" та збірної Португалії Кріштіану Роналду потайки одружився зі своєю дівчиною Джорджиною Родрігес.

Як повідомляє видання Clarin, п'ятикратний володар Золотого м'яча провів церемонію одруження в Марокко, потай від об'єктивів камер і представників громадськості. Причиною такої секретності стали не найкращі стосунки між Джорджиною і мамою Кріштіану. В оточенні самого спортсмена інформацію поки ніяк не прокоментували.

Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду Daily Express

Роналду і Родрігес зустрічаються з 2016-го року і разом виховують чотирьох дітей. У 2017-му році дівчина народила португальцю дочку, яка стала першою дитиною Кріштіану не від сурогатної матері.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Роналду пояснив, чому його міняли в останніх матчах "Ювентуса".

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