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21 листопада • оновлено в 13:41
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ЗМІ повідомили про таємне весілля Роналду

1.7т
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Зірка "Ювентуса" та збірної Португалії Кріштіану Роналду потайки одружився зі своєю дівчиною Джорджиною Родрігес.

Як повідомляє видання Clarin, п'ятикратний володар Золотого м'яча провів церемонію одруження в Марокко, потай від об'єктивів камер і представників громадськості. Причиною такої секретності стали не найкращі стосунки між Джорджиною і мамою Кріштіану. В оточенні самого спортсмена інформацію поки ніяк не прокоментували.

Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду

Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду

Daily Express

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Роналду і Родрігес зустрічаються з 2016-го року і разом виховують чотирьох дітей. У 2017-му році дівчина народила португальцю дочку, яка стала першою дитиною Кріштіану не від сурогатної матері.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Роналду пояснив, чому його міняли в останніх матчах "Ювентуса".

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Особа
Кріштіану Роналду
Місце
Марокко
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