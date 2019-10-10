Путін вирішив створити в Росії "футбольний колгосп"

Президент Росії Володимир Путін підтримав ідею створення в країні окремого фонду для фінансування футбольних клубів.

Володимир Путін ТАСС

"Це означає, що всі компанії, які зараз фінансують свої клуби, повинні будуть спрямовувати гроші в фонд, а звідти справедливо розподіляти по всіх інших командах. Я думаю, що такий "колгосп" був би набагато більш справедливим, ніж те, що ми бачимо сьогодні. Змагання гаманців відбуваються", – наводить слова Путіна агентство RNS.

Президент РФ уточнив у глави Російського футбольного союзу (РФС) Олександра Дюкова, наскільки можна реалізувати ідею з фондом. Дюков зазначив, що РФС розгляне можливість організації такого фонду.

Раніше Путін розповів, що йому зламали ніс, який довго не гоївся, через що йому довелося залишити бокс.

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