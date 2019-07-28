"Путін – х*йло!" Зеленський засвітився на матчі "Динамо" - "Шахтар": фото

Президент України Володимир Зеленський відвідав матч за Суперкубок між "Динамо" і "Шахтарем".

Зустріч відбулася в Одесі на стадіоні "Чорноморець" в неділю, 28 липня. Про візит глави держави стало відомо лише напередодні гри.

Зеленський потрапив в об'єктиви камер - він сидів на одному з секторів в кепці і футболці. Разом з ним матч відвідав також глава Офісу президента Андрій Богдан. Вони обидва розмістилися не в vip-зоні, а на стандартному секторі серед інших глядачів.

Цікаво, що Зеленський також наживо почув популярну серед українців пісню "Путін – х*йло", яку виконали тисячі фанатів на стадіоні.

Зеленський на стадіоні в Одесі скріншот

Зеленський на стадіоні в Одесі скріншот

Зеленський на стадіоні в Одесі скріншот

Дізнатися всі подробиці про матч за Суперкубок між "Динамо" і "Шахтарем" можна в матеріалі OBOZREVATEL.

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