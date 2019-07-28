Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Путін – х*йло!" Зеленський засвітився на матчі "Динамо" - "Шахтар": фото

23.4т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський відвідав матч за Суперкубок між "Динамо" і "Шахтарем".

Зустріч відбулася в Одесі на стадіоні "Чорноморець" в неділю, 28 липня. Про візит глави держави стало відомо лише напередодні гри.

Зеленський потрапив в об'єктиви камер - він сидів на одному з секторів в кепці і футболці. Разом з ним матч відвідав також глава Офісу президента Андрій Богдан. Вони обидва розмістилися не в vip-зоні, а на стандартному секторі серед інших глядачів.

Новини
Зеленський приїхав в Одесу на "Лігу сміху": в мережу потрапили відео та фото

Цікаво, що Зеленський також наживо почув популярну серед українців пісню "Путін – х*йло", яку виконали тисячі фанатів на стадіоні.

Зеленський на стадіоні в Одесі

Зеленський на стадіоні в Одесі

скріншот

Зеленський на стадіоні в Одесі

Зеленський на стадіоні в Одесі

скріншот

Зеленський на стадіоні в Одесі

Зеленський на стадіоні в Одесі

скріншот

Дізнатися всі подробиці про матч за Суперкубок між "Динамо" і "Шахтарем" можна в матеріалі OBOZREVATEL.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Одеса
Теги
ФК Шахтар ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
37
33
Смішно
16
Цікаво
26
Сумно
14
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Воронов Сергей
Воронов Сергей
А он че, на велике приехал, без охраны и водолазов? Или таки за счет 73%? Поскольку лично я не разрешал за народные деньги ему мотыляться на футбол с квартальцами
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
van Dijk Max
van Dijk Max
какие песни поешь , такую же жизнь живешь
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1
Тарас Бор
Тарас Бор
Из песни слов не выкинишь.
Показати коментар повністю
Відповісти
6
3

Блоги / думки

ads pixel