Провокує? Роналду з'явився на "Олімпійському" в неналежному вигляді

Зоряний форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду за добу до матчу відбору Євро-2020 зі збірною України потренувався на НСК "Олімпійський", з'явившись на полі в "неналежному" вигляді.

Кріштіану Роналду

Сережка, надягнута на ліве вухо португальської "сімки", суперечила правилам безпеки. Справа в тому, що футбольними правилами гравцям забороняється надягати на себе металеві прикраси, наприклад, ручні браслети або вушні сережки. Такі вимоги пов'язані, в першу чергу, зі здоров'ям спортсменів: в запалі боротьби легко за що-небудь зачепитися і отримати необов'язкову травму.

Англійський арбітр Крейг Поусон, який буде обслуговувати матч Україна - Португалія, точно зажадає від Роналду зняти сережку перед виходом на поле.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Роналду побив історичний рекорд у збірній Португалії.

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