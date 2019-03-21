Провокація Роналду: в ЗМІ розповіли про рішення УЄФА

Лідер "Ювентуса" Кріштіану Роналду не буде дискваліфікований за поведінку в поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів в Турині.

Під час матчу проти "Атлетіко" португальський форвард оформив хет-трик і спровокував уболівальників мадридського клубу непристойним жестом.

Кріштіану Роналду @LigadeCampeones

Роналду зможе взяти участь у чвертьфінальних матчах Ліги чемпіонів проти голландського "Аякса". Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) обмежився лише штрафом у розмірі 20 тисяч євро. Зоряному португальцю інкримінували "порушення основних правил поведінки" і "дискредитацію, нанесену футболу й УЄФА", повідомляє італійський портал Sport Mediaset.

Кріштіану Роналду Juventus FC

Як повідомляв OBOZREVATEL, вперше після чемпіонату світу-2018 Кріштіану Роналду повернувся в збірну Португалії. Наступний поєдинок форвард "Ювентуса" зіграє 22 березня проти збірної України. Наставник нашої команди Андрій Шевченко розповів, як збирається зупинити Роналду.

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