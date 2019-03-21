МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Провокація Роналду: в ЗМІ розповіли про рішення УЄФА

1.4тЧитати матеріал російською

Лідер "Ювентуса" Кріштіану Роналду не буде дискваліфікований за поведінку в поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів в Турині.

Під час матчу проти "Атлетіко" португальський форвард оформив хет-трик і спровокував уболівальників мадридського клубу непристойним жестом.

Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду

@LigadeCampeones

Новини
Роналду підставив "Ювентус"

Роналду зможе взяти участь у чвертьфінальних матчах Ліги чемпіонів проти голландського "Аякса". Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) обмежився лише штрафом у розмірі 20 тисяч євро. Зоряному португальцю інкримінували "порушення основних правил поведінки" і "дискредитацію, нанесену футболу й УЄФА", повідомляє італійський портал Sport Mediaset.

Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду

Juventus FC

Як повідомляв OBOZREVATEL, вперше після чемпіонату світу-2018 Кріштіану Роналду повернувся в збірну Португалії. Наступний поєдинок форвард "Ювентуса" зіграє 22 березня проти збірної України. Наставник нашої команди Андрій Шевченко розповів, як збирається зупинити Роналду.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга чемпіонів
Особа
Кріштіану Роналду
Теги
ФК ЮвентусАтлетіко Мадрид
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
0
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки