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Провокації в Москві: футбольним фанатам з Англії загрожує небезпека в Росії

3.1тЧитати новину російською

Англійським уболівальникам загрожує небезпека в Росії, тому їм варто остерігатися провокацій. Таку пораду своїм фанатам дав лондонський "Арсенал" перед виїзним матчем 1/4 фіналу Ліги Європи з московським ЦСКА, який відбудеться 12 квітня.

"Через підвищену політичну напруженість між Великобританією і Росією, ви повинні бути в курсі можливих анти-британських настроїв або провокацій. Тому рекомендуємо вам проявляти пильність, уникати будь-яких протестів і демонстрацій, а також уникати публічних коментарів з приводу політичних подій. Хоча Британське посольство в Москві поки не стикалося з труднощами англійців, які подорожують до Росії, ви повинні взяти до відома заходи безпеки і уважно стежити за політичною обстановкою", - сказано в офіціальному зверненні "Арсеналу".

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Тема
Ліга Європи
Місце
АнгліяЛондон
Об'єкти
ФК Арсенал ЛондонЦСКА Москва
Джерело
Джерело:sport-express
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