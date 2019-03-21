Провал Росії: результати відбору на Євро-2020 21 березня

Відбулися перші поєдинки кваліфікації чемпіонату Європи-2020. Суперники в групах C, E, G і I провели перші зустрічі.

З результатів варто відзначити програш Росії в меншості в матчі з бельгійцями, а також сенсаційну розгромну перемогу Казахстану над Шотландією.

Група C

Голландія – Білорусь 4:0

Голи: 1:0 – 1 Депай, 2:0 – 21 Вейналдум, 3:0 – 55, пенальті Депай, 4:0 – 86 ван Дейк.

Голландія – Сіллессен, де Лігт, Блінд, Думфріс (Тете, 68), ван Дейк, Депай, де Рон (Проппер, 46), Бергвейн, де Йонг, Бабел (Промес, 59), Вейналдум.

Білорусь – Горбунов, Мартинович, Поляков, Шитов, Сиваков, Драгун (Лаптєв, 87), Маєвський, Путило, Ковальов (Савицький, 79), Стасевич, Сігневіч (Сарока, 63).

Попередження: Драгун (30), Путило (32), де Рон (34).

Північна Ірландія – Естонія 2:0 (0:0, 2:0)

Голи: 1:0 – 56 Макгінн, 2:0 – 75, пенальті Девіс.

Північна Ірландія – Пікок-Фаррелл, Льюїс, Кеткарт, Еванс, Макнейра, Севілл, Даллас, Макгінн (Маклафлін, 84), Девіс, Джонс (Фергюсон, 81), Лаферті (Мадженніс, 76).

Естонія – Лепметс, Метс, Віхманн, Тамм, Камс, Пікк, Ояма (Васильєв, 68), Баранов, Аньєр (Зеньов, 76), Кяйт, Дмитрієв (Саппінен, 85).

Попередження: Тамм (35).

Група E

Хорватія – Азербайджан 2:1

Голи: 0:1 – 19 Шейдаев, 1:1 – 44 Баришич, 2:1 – 79 Крамаріч.

Хорватія – Калиніч, Віда, Чалет-Цар, Баришіч, Модріч (Бадель, 90), Брекало, Ракітіч, Ковачич (Влашич, 73), Перішич, Петкович (Ребич, 69), Крамаріч.

Азербайджан – Агаєв, Гусейнов, Мамедов, Медведєв, Паскуаль, Рахімов, Ришард (Махмудов, 73), Гараєв (Дадашов, 88), Мадатов, Назаров (Абдуллаєв, 58), Шейдаев.

Попередження: Медведєв (67).

Словаччина – Угорщина 2:0 (1:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 42 Дуда, 2:0 – 84 Руснак.

Словаччина – Дубравка, Вавро, Ганцко, Пекарік, Шкріньяр, Мак (Стох, 79), Гамшик, Дуда (Шафранко, 88), Куцка, Руснак (Мігалік, 90), Лоботка.

Угорщина – Гулачі, Ланг (Холендер, 81), Корхут, Орбан, Кадар, Кляйнхайслер (Собослаі, 55), Надь, Ковач, Кальмар (Джуджак, 61), Ловренчіч, Салаї.

Попередження: Кальмар (10), Вавро (21), Куцка (50), Корхут (59), Гамшик (77), Надь (88), Шкріньяр (89).

Група G

Австрія – Польща 0:1

Гол: 0:1 – 68 Піонтек.

Австрія – Лінднер, Хінтереггер, Драгович, Вебер, Алаба, Лазаро (Янко, 81), Грілліч (Онісіво, 84), Забітцер, Баумгартлінгер, Арнаутович, Лайнер.

Польща – Шченсни, Кендзьора, Беднарек, Глік, Берешіньскі, Крихов'як, Зелінські (Піонтек, 59), Кліх, Гросицькі (Паздан, 90), Левандовскі, Мілік (Франковські, 46).

Попередження: Драгович (51), Берешіньскі (54), Алаба (81).

Ізраїль – Словенія 1:1 (0:0, 1:1)

Голи: 0:1 – 48 Шпорар, 1:1 – 55 Захаві.

Ізраїль – Харуш, Бен Харуш, Таватха (Коен, 77), Даса, Таа, Перец, Еіні, Захави, Кайяль (Соломон, 63), Натхо (Коен, 79), Дабур.

Словенія – Облак, Струна, Йокіч, Стоянович, Мевля, Куртич, Крхин, Ілічіч, Зайц (Чрнігой, 62), Вербич (Бійол, 90), Шпорар (Бохарі, 85).

Попередження: Натхо (29), Дабур (50), Перец (86), Йокіч (87).

Македонія – Латвія 3:1 (2:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 11 Аліоскі, 2:0 – 29 Елмаз, 2:1 – 88, автогол Велкоськи, 3:1 – 90 Елмаз.

Македонія – Димитрієвскі, Велкоскі, Муслім, Рістовскі, Аліоскі, Ніколов, Хасані (Елмаз, 23), Барді, Трайковскі (Маркоскі, 84), Несторівські, Пандєв (Рістевскі, 71).

Латвія – Ванін (Штейнбор, 33), Максименко, Дубра, Ошс, Тарасов, Габов, Ісаєв, Циганик, Шабала (Улдрікіс, 79), Карашаускс (Тоберс, 69), Ракель.

Попередження: Циганик (60).

Вилучення: Циганик (90).

Група I

Казахстан – Шотландія 3:0 (2:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 6 Перцух, 2:0 – 10 Вороговский, 3:0 – 51 Зайнутдинов.

Казахстан – Непогодов, Малий, Ерланов (Ахметов, 81), Постніков, Суюмбаєв, Меркель, Куат, Зайнутдинов (Мужиків, 84), Вороговский, Муртазаев (Турисбек, 68), Перцух.

Шотландія – Бейн, Шінні, Маккенна, Бейтс, Палмер, Макгинн (Мактоміні, 70), Армстронг, Форрест (Макналті, 81), Макгрегор, Берк, Макберні (Расселл, 61).

Попередження: Меркель (38), Шінні (83), Суюмбаєв (90).

Кіпр – Сан-Марино 5:0 (4:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 19, пенальті Сотеріу, 2:0 – 23, пенальті Сотеріу, 3:0 – 26 Кусулос, 4:0 – 31 Ефрем, 5:0 – 56 Лайфіс.

Кіпр – Панагі, Іоанну, Кусулос, Лайфіс, Георгіу, Деметрій (Меркіс, 65), Ефрем, Артіматас, Папуліс (Шполяріч, 54), Сотера (Макрис, 27), Митідіс.

Сан-Марино – Бенедеттіні, Сімончіні, Палацці, Чеволі, Баттістіні, Голінуччі, Джарді (Місяцит, 74), Мулароні, Нанні (Вітайолі, 46), Рінальді (Хірш, 46), Берарді.

Попередження: Сімончіні (18), Голінуччі (20), Джарді (20), Палацці (71).

Бельгія – Росія 3:1

Голи: 1:0 – 14 Тілеманс, 1:1 – 16 Черишев, 2:1 – 45, пенальті Азар, 3:1 – 88 Азар.

Бельгія – Куртуа, Боята, Вертонген, Кастаньо, Алдервейрелд, Дендонкер, Тілеманс, Азар (Шадлі, 84), Азар, Мертенс, Батшуайі.

Росія – Гільєрме, Джикия, Кудряшов, Фернандес, Набабкін, Головін, Жирков, Кузяєв (Ан. Міранчук, 26), Ахметов, Черишев (Чалов, 65), Дзюба (Смолов, 77).

Попередження: Головін (18), Мертенс (89).

Вилучення: Головін (90).

Бельгія - Росія

Як повідомляв OBOZREVATEL, бельгійський воротар Тібо Куртуа допустив курйозний ляп у матчі проти Росії і привіз гол у свої ворота.

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