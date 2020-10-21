Вісьмома матчами в групах Е, F, G і H в Європі стартувала футбольна Ліга чемпіонів.

Крім поєдинку в Києві, де "Динамо" пропустило два сухих голи від "Ювентуса", варто відзначити результати в Санкт-Петербурзі і Барселоні.

У Росії місцевий "Зеніт" зазнав поразки від "Брюгге" (1:2), пропустивши на останніх секундах, а в столиці Каталонії "Ференцварош" Реброва був розгромлений "синьо-гранатовими" з рахунком 1: 5.

Ліга чемпіонів: результати 20 жовтня

Група Е

"Ренн" Франція – "Краснодар" Росія 1:1 (0:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 56, пенальті Гірассі, 1:1 – 59 Рамірес.

Ренн – Гоміс, Далберт (Трюффер, 81), Да Сільва, Траоре, Агерд, Камавінга (Юну, 81), Буріжо (Ті, 69), Тер'є, Нзонзі, Дель Кастії (Доку, 62), Гірассі.

Краснодар – Сафонов, Смольников, Рамірес, Сорокін, Панталеао, Ольссон, Уткін (Газінський, 72), Чернов, Вильена, Петров (Сулейманов, 73), Берг.

Попередження: Ольссон (14), Траоре (44), Камавінга (63), Ті (85), Рамірес (90).

"Челсі" Англія – "Севілья" Іспанія 0:0 (0:0, 0:0)

Челсі – Менді, Чілуелл, Джеймс, Тіаго Сілва, Зума, Маунт (Зіеш, 62), Пулішіч (Хадсон-Одоі, 90), Канте, Жоржина (Ковачич, 65), Хавертц, Вернер (Абрахам, 90).

Севілья – Буну, Навас, Дієго Карлос, Серджіо Гомес (Жордан, 33), Акунья, Гудель, Ракітіч (Васкес, 80), Окампос, Фернандо, Сусо (Олівер Торрес, 58), де Йонг (Ен-Несірі, 80).

Попередження: Жоржина (14), Маунт (36), Акунья (43), Чілуелл (64), Жордан (87).

Група F

"Зеніт" Росія – "Брюгге" Бельгія 1:2 (0:0, 1:2)

Голи: 0:1 – 63 Денніс, 1:1 – 74, автогол Хорват, 1:2 – 90 де Кетеларе.

Зеніт – Кержаков, Круговий, Ракицький, Караваєв, Ловрен, Кузя (Вендел, 72), Оздоєв (Єрохін, 88), Барріос, Дзюба, Дріуссі (Мостовий, 72), Сердар Азмун.

Брюгге – Хорват, Мехелен, Мата, Соболь, Рикка, Вормер, Рітс, Діатто (Ланг, 78), Ванаку, де Кетеларе, Денніс (Баджо, 82).

Попередження: Мата (12), Денніс (14), Рітс (33), Ловрен (53), Ванаку (85).

"Лаціо" Італія – "Боруссія" Д Німеччина 3:1 (2:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 6 Іммобіле, 2:0 – 23, автогол Хитці, 2:1 – 71 Холанд, 3:1 – 76 Жан-Даніель Акпа-Акпро.

Лаціо – Стракоша, Ачербі, Луїс Феліпе (Худт, 51), Габаррон, Марушич, Лейва, Фарес, Милинкович-Савич (Жан-Даніель Акпа-Акпро, 67), Луїс Альберто (Пароло, 80), Корреа (Мурік, 67), Іммобіле ( Кайседо, 81).

Боруссія Д – Хитці, Меньє, Пішчек (Брандт, 65), Хуммельс, Геррейро, Вітцель, Ділейні, Санчо, Беллінгем (Рейну, 46), Ройс (Рейньер, 78), Холанд.

Попередження: Луїс Альберто (42), Ділейні (61), Рейну (62), Стракоша (84).

Група G

"Динамо" Київ Україна – "Ювентус" Італія 0:2 (0:0, 0:2)

Голи: 0:1 – 46 Мората, 0:2 – 84 Мората.

Динамо Київ – Бущан, Кендзьора, Караваєв (Попов, 70), Забарний, Миколенко, Шапаренко, Сидорчук, Циганков (Вербич, 71), Буяльський (Гармаш, 89), де Пена (Родрбрігеш, 60), Супряга.

Ювентус – Шченсни, К'єлліні (Демірал, 19), Данило, Бонуччі, Куадрадо, Ремзі (Федеріко Бернардескі, 79), Бентанкур (Артур, 79), Кулусевскі (Диба, 56), Рабьо, К'єза, Мората.

Попередження: Бентанкур (45), Куадрадо (50), Демірал (59).

"Барселона" Іспанія – "Ференцварош" Угорщина 5:1 (2:0, 3:1)

Голи: 1:0 – 27, пенальті Мессі, 2:0 – 42 Фаті, 3:0 – 52 Коутиньо, 3:1 – 70, пенальті Харатін, 4:1 – 82 Педрі, 5:1 – 89 Дембеле.

Барселона – Нето, Лангле, десть, Серджіо Роберто (Фірпо, 62), Піке, Пьянич (Бускетс, 76), де Йонг, Фаті (Педрі, 63), Коутіньо (Араухо, 70), Трінкал (Дембеле, 63), Мессі .

Ференцварош – Дібус, Ботка (Ловренчіч, 77), Ковачевич, Блажіч, Чівіч (Хайстер, 63), Ізаел, Харатін, Зубков (Мак, 71), Шигера, Нген (Болі, 71), Лаідуні (Сомаліу, 63).

Попередження: Лаідуні (32), Чівіч (44), Харатін (85), Ковачевич (90).

Вилучення: Піке (68).

Група H

ПСЖ Франція – "Манчестер Юнайтед" Англія 1:2 (0:1, 1:1)

Голи: 0:1 – 23, пенальті Бруну Фернандеш, 1:1 – 55, автогол Марсьяль, 1:2 – 87 Решфорд.

ПСЖ – Навас, Курзава (Баккер, 86), Флоренці (Дагба, 79), Кімпембе, Діалло, Еррера (Рафінья, 79), Данилу Перейра, Гуйє (Кін, 46), Ді Марія (Сарабія, 86), Неймар, Мбаппе .

Манчестер Юнайтед – Де Хеа, Лінделеф, Туанзебе, Шоу, Теллес (Погба, 67), Бруну Фернандеш (ван де Бек, 88), Фред, Мактоміні, Уан-Біссака, Решфорд, Марсьяль (Джеймс, 88).

Попередження: Неймар (34), Мактоміні (36), Туанзебе (72), Данилу Перейра (84), Кін (90).

"РБ Лейпциг" Німеччина – "Істанбул" Туреччина 2:0 (2:0, 0:0)

Голи: 1:0 – 16 Анхеліньо, 2:0 – 20 Анхеліньо.

РБ Лейпциг – Гулачі, Мукіеле, Упамекано (Конате, 65), Хальстенберг, Анхеліньо, Ольмо (Хенріхс, 65), Камплі (Адамс, 58), Форсберг (Хван Хі Чхан, 46), Нкунку (Клюйверт, 70), Орбан, Поульсен.

Істанбул – Гюнок, Єпуряну, Болінголі-Мбомбо, Шкртел, Рафаел, Топал (Ба, 67), Вішча, Тюрюч (Жуліано, 84), Кахведжі (Алексич, 83), Кайсара (Озджан, 30), Кривелли.

Попередження: Болінголі-Мбомбо (18), Нкунку (40), Упамекано (41), Рафаел (43), Конате (73), Озджан (86), Хенріхс (89).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Луческу став найстаршим тренером, який коли-небудь керував командою в Лізі чемпіонів.