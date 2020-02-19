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20 лютого • оновлено в 00:37
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Провал Моуріньо і розгром в Італії: результати Ліги чемпіонів 19 лютого

Провал Моуріньо і розгром в Італії: результати Ліги чемпіонів 19 лютого
Зустрічі пройшли в Італії й Англії
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Двома матчами в Італії й Англії в Європі продовжився плей-офф Ліги чемпіонів. В 1/8 фіналу "Аталанта" вдома розгромила "Валенсію" (4:1), а "Лейпциг" обіграв "Тоттенхем" (0:1).

Італійський кривдник "Шахтаря" порадував своїх уболівальників, забивши чотири м'ячі іспанському гранду.

Господарі ударно провели початок і кінцівку тайму, вже на 16-й хвилині відкривши рахунок. Гомес легко увійшов у штрафну "Валенсії", прострілив, а Хатебур вискочив з-за спини Гайя і замкнув передачу.

Після цього володіння м'ячем перейшло до іспанців, але в цілому бергамаскі виглядали трохи краще. Атаки "Валенсії" рідко закінчувалися небезпечними моментами.

Перед свистком на перерву Ілічич подвоїв перевагу своєї команди. Йосип прийняв м'яч на лінії штрафного, пішов від двох і з правої послав м'яч у дальню дев'ятку.

Після перерви гольова феєрія продовжилася й "Аталанта" змогла довести рахунок до розгромного – 4:0. Лише після цього, на 66-й хвилині Черишев зміг забити гол престижу.

"Аталанта" Італія – "Валенсія" Іспанія 4:1 (2:0, 2:1)

Голи: 1:0 – 16 Хатебур, 2:0 – 42 Ілічич, 3:0 – 57 Фройлер, 4:0 – 62 Хатебур, 4:1 – 66 Черишев.

Аталанта – Голліні, Хатебур, Госенс, Толо, Кальдара (Сапата, 75), Гомес (Малиновський, 81), Фройлер, Пашаліч (Тамез, 90), де Рон, Ілічіч, Паломіно.

Валенсія – Доменек, Гайя, Діакабі, Мангаля, Васс, Солер, Кондогбиа, Ферран Торрес, Парехо, Гедеш (Черишев, 64), Максі Гомес (Гамейро, 73).

Попередження: Хатебур (79).

Аталанта - Валенсія

Аталанта - Валенсія

Аталанта - Валенсія

Аталанта - Валенсія

Аталанта - Валенсія

Аталанта - Валенсія

Аталанта - Валенсія

Аталанта - Валенсія

Аталанта - Валенсія

Аталанта - Валенсія

Аталанта - Валенсія

Аталанта - Валенсія

У паралельній зустрічі новий клуб Жозе Моуріньо провів дуже складний поєдинок із німецьким "Лейпцигом", але чудова робота голкіпера збірної Франції Кут Льоріса і неймовірне везіння все одно не врятували "Тоттенхем" від поразки.

Німці були максимально агресивні і гострі в першій половині. Якщо б не удар у створ Бергвейна на 8 хвилині, складалося враження, що гравців Моуріньо взагалі не було на полі.

"Шпорам" давалося важко все: відбиватися біля своїх воріт і вийти хоча б за центральну лінію.

Розв'язка наступила в другому таймі, коли на 56-й хвилині Вернер забив єдиний гол із пенальті.

"Тоттенхем" Англія – "РБ Лейпциг" Німеччина 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 58, пенальті Вернер.

Тоттенхем – Льоріс, Санчес, Девіс, Орье, Алдервейрелд, Ло Чельсо, Жедсон Фернандеш (Ндомбеле, 64), Лукас Моура, Уінкс, Бергвейн, Аллі (Ламела, 64).

РБ Лейпциг – Гулачі, Клостерманн, Мукіеле, Анхеліньо, Ампаду, Нкунку (Айдара, 74), Лаймер (Форсберг, 83), Забітцер, Хальстенберг, Вернер, Шик (Поульсен, 77).

Попередження: Ло Чельсо (10), Забітцер (12), Вернер (33), Девіс (56), Нкунку (72), Ламела (90).

Тоттенхем - РБ Лейпциг

Тоттенхем - РБ Лейпциг

Тоттенхем - РБ Лейпциг

Тоттенхем - РБ Лейпциг

Тоттенхем - РБ Лейпциг

Тоттенхем - РБ Лейпциг

Тоттенхем - РБ Лейпциг

Тоттенхем - РБ Лейпциг

Матчі-відповіді відбудуться 10 березня.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у перших матчах 1/8 фіналу "Атлетіко" обіграв "Ліверпуль" (1:0), а "Боруссія" була сильніша ПСЖ (2:1).

Нагадаємо, що в четвер, 20 лютого, свій шлях у єврокубках починає й український "Шахтар". Донецький клуб у першому поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи в Харкові прийме португальську "Бенфіку". Вже стало відомо, які телеканали покажуть цю зустріч.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Ліга чемпіонів
Теги
Тоттенхем Хотспур ФК Аталанта ФК Валенсія
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