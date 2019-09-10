Провал Хорватії і муки Росії: результати відбору Євро-2020 9 вересня

У понеділок, 9 вересня, в Європі відбулися ще 10 матчів відбіркового турніру чемпіонату континенту-2020. Поєдинки пройшли в групах С, Е, G та I.

Естонія — Нідерланди — 0:4

Збірна Бельгії розгромила на виїзді команду Шотландії — 4:0. "Червоні дияволи" виграли всі шість матчів відбіркового турніру із загальним рахунком 19:1 і лідирують у групі I, випереджаючи на три очки Росію. Команда Станіслава Черчесова, зі свого боку, дивом уникла ганьби в домашньому поєдинку з Казахстаном, забивши вирішальний гол на 89-й хвилині.

Сенсаційний результат був зафіксований у Баку, де збірна Азербайджану зіграла внічию з Хорватією — 1:1.

Всі результати 9 вересня

Група С

Північна Ірландія — Німеччина — 0:2

Естонія — Нідерланди — 0:4

Група Е

Азербайджан — Хорватія — 1:1

Угорщина — Словаччина — 1:2

Група G

Словенія — Ізраїль — 3:2

Польща — Австрія — 0:0

Латвія — Північна Македонія — 0:2

Група I

Шотландія — Бельгія — 0:4

Сан-Марино — Кіпр — 0:4

Росія — Казахстан — 1:0

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 вересня збірна України проведе у Дніпрі товариський поєдинок зі збірною Нігерії. Напередодні Андрій Шевченко й провідні гравці збірної відвідали поранених військових в одній із лікарень.

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