Провал Хорватії і муки Росії: результати відбору Євро-2020 9 вересня

У понеділок, 9 вересня, в Європі відбулися ще 10 матчів відбіркового турніру чемпіонату континенту-2020. Поєдинки пройшли в групах С, Е, G та I.
Естонія — Нідерланди — 0:4
Збірна Бельгії розгромила на виїзді команду Шотландії — 4:0. "Червоні дияволи" виграли всі шість матчів відбіркового турніру із загальним рахунком 19:1 і лідирують у групі I, випереджаючи на три очки Росію. Команда Станіслава Черчесова, зі свого боку, дивом уникла ганьби в домашньому поєдинку з Казахстаном, забивши вирішальний гол на 89-й хвилині.
Сенсаційний результат був зафіксований у Баку, де збірна Азербайджану зіграла внічию з Хорватією — 1:1.
Всі результати 9 вересня
Група С
Північна Ірландія — Німеччина — 0:2
Естонія — Нідерланди — 0:4
Група Е
Азербайджан — Хорватія — 1:1
Угорщина — Словаччина — 1:2
Група G
Словенія — Ізраїль — 3:2
Польща — Австрія — 0:0
Латвія — Північна Македонія — 0:2
Група I
Шотландія — Бельгія — 0:4
Сан-Марино — Кіпр — 0:4
Росія — Казахстан — 1:0
Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 вересня збірна України проведе у Дніпрі товариський поєдинок зі збірною Нігерії. Напередодні Андрій Шевченко й провідні гравці збірної відвідали поранених військових в одній із лікарень.
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