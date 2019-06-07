Проти пропаганди Путіна: у Львові пройшов фанатський марш

У Львові напередодні матчу відбіркового турніру Євро-2020 між збірними України та Сербії пройшов традиційний фанатський марш.

Кілька десятків футбольних уболівальників з нашої країни та Хорватії пройшлися містом маршем дружби. Фанати виступили проти російської пропаганди в Європі, виконавши знамениті хіти про президента РФ Володимира Путіна.

Також молоді люди вигукували кричалки "Україна та Хорватія – брати навік!".

Відзначимо, що в одні із моментів маршу намагалися перешкодити провокатори, які вискочили перед вболівальниками з прапором із зображенням кельтського хреста, який є забороненим з боку УЄФА і ФІФА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій Шевченко виключив зі складу команди на гру з Сербією трьох футболістів.

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