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Проти пропаганди Путіна: у Львові пройшов фанатський марш

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У Львові напередодні матчу відбіркового турніру Євро-2020 між збірними України та Сербії пройшов традиційний фанатський марш.

Кілька десятків футбольних уболівальників з нашої країни та Хорватії пройшлися містом маршем дружби. Фанати виступили проти російської пропаганди в Європі, виконавши знамениті хіти про президента РФ Володимира Путіна.

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Також молоді люди вигукували кричалки "Україна та Хорватія – брати навік!".

Відзначимо, що в одні із моментів маршу намагалися перешкодити провокатори, які вискочили перед вболівальниками з прапором із зображенням кельтського хреста, який є забороненим з боку УЄФА і ФІФА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій Шевченко виключив зі складу команди на гру з Сербією трьох футболістів.

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Тема
Євро-2020
Місце
УкраїнаЛьвів
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леня зе
леня зе
вот чего им не сесть в паровоз и с шуткам-бприбаутками вперед в Россию.тим ипутин ближе.ну чистые роги
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леня зе
леня зе
йододефицитные францюватые рогули
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