"Проти його волі": тренер "Генка" висловився про Малиновського

Головний тренер бельгійського "Генка" Феліче Меццу все ще сподівається вмовити лідера збірної України Руслана Малиновського залишитися в команді.

При цьому 53-річний фахівець, зазначив, що в цьому є серйозний недолік. "Я сподіваюся переконати Руслана залишитися в "Генку". З іншого боку, немає сенсу утримувати гравця проти його волі в "Генку". Від гравця, який хоче піти, як тренер, ви ніколи не отримаєте повну віддачу. Я б вважав за краще зосередитися на тих футболісти, які є і які поповнять команду", – наводить слова меццо Het Belang Van Limburg.

Руслан Малиновський Photonews

Нагадаємо, головними претендентами на Руслана Малиновського є італійські "Аталанта" і "Сампдорія".

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