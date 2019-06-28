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"Проти його волі": тренер "Генка" висловився про Малиновського

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Головний тренер бельгійського "Генка" Феліче Меццу все ще сподівається вмовити лідера збірної України Руслана Малиновського залишитися в команді.

При цьому 53-річний фахівець, зазначив, що в цьому є серйозний недолік. "Я сподіваюся переконати Руслана залишитися в "Генку". З іншого боку, немає сенсу утримувати гравця проти його волі в "Генку". Від гравця, який хоче піти, як тренер, ви ніколи не отримаєте повну віддачу. Я б вважав за краще зосередитися на тих футболісти, які є і які поповнять команду", – наводить слова меццо Het Belang Van Limburg.

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Руслан Малиновський

Руслан Малиновський

Photonews

Нагадаємо, головними претендентами на Руслана Малиновського є італійські "Аталанта" і "Сампдорія".

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст збірної України Іван Ордець безглуздо виправдався за трансфер у московське "Динамо".

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Особа
Руслан Малиновський
Тег
ФК Генк
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