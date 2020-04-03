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3 квітня • оновлено в 14:57
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Протестувати в Африці: Самуель Ето'о обурився через вакцину від коронавірусу

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Легенда збірної Камеруну Самуель Ето'о був вкрай обурений через ідею французьких професорів, які заявили, що вакцину від коронавірусу спочатку потрібно тестувати в Африці.

Як повідомляє видання Чемпіонат, під час ефіру на французькому телебаченні професора Жан-Поль Міра, завідувач відділенням інтенсивної терапії в лікарні у Парижі, та Каміль Лохт, директор з досліджень французького Національного інституту здоров'я, обговорювали пандемію коронавірусу. Вони припустили, що вакцина від туберкульозу може допомогти вилікуватися від Covid-19, однак її потрібно спочатку протестувати в Африці.

Самуель Ето'о

Самуель Ето'о

"Ах ви ж г*внюки. Африка вам не ігровий майданчик", – написав Ето'о у себе в Instagram.

Нагадаємо, що камерунський ексфутболіст захищав кольори "Інтера", "Барселони", "Челсі" та багатьох інших клубів. Він є найкращим бомбардиром в історії своєї збірної.

Як повідомляв OBOZREVATEL, біофармацевтична компанія німецького мільярдера і власника футбольного клубу "Хоффенхайм" Дітмара Хоппа досягла серйозного прогресу в пошуку ліків від коронавірусу.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Коронавірус
Місце
Франція Париж
Теги
ФК Челсі ФК Барселона ФК Інтер
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