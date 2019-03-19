"Просто жахливо": Мораес приїхав у збірну України і зробив відверте зізнання

Бразильський легіонер "Шахтаря" Жуніор Мораес, який напередодні став громадянином України, поділився емоціями від виклику до головної команди країни.

За його зізнанням, у стані "жовто-синіх" панує тепла атмосфера, що додає футболісту впевненості. При цьому бразилець зазначив, що ще не вибрав композицію, яку виконає на посвяченні новачка збірної, та й співає не дуже добре.

Жуніор Мораес ФК Шахтар

"Відчуваю себе дуже щасливим. Сьогодні особливий день, про який я мріяв роками. Сім'я підтримала мене, хоча знає, що тепер будемо проводити менше часу разом. Тренерський штаб і футболісти зустріли тепло. Відчувається, що в команді чудова атмосфера. Пісня для посвячення? Ні, поки не вибрав. Насправді співаю просто жахливо. Але знаю майже всі слова гімну України і виконую його з особливим почуттям", – сказав Мораес в інтерв'ю каналу "Футбол 1".

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій Шевченко різко відреагував на питання про майбутнє в національній команді захисника Ярослава Ракицького.

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