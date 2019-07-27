Пропустив 7 м'ячів: "Реал" принизили в Міжнародному кубку чемпіонів

Футбольний клуб "Реал Мадрид" зазнав розгромної поразки в 3-му турі Міжнародного кубка чемпіонів. На арені "МетЛайф-Стедіум" в США, підопічні Зідана з рахунком 3:7 поступилися землякам з "Атлетіко".

Покер на рахунку Дієго Кости. На 63-й хвилині Кости зіткнувся з Карвахалем, через що на полі виникла невелика сутичка. Суддя в результаті видалив обох футболістів.

Команди провели найрезультативніший матч в історії мадридського дербі. Команди оновили рекорд 70-річної давності - попередній рекорд був встановлений в сезоні-1950/51, тоді "Атлетіко" обіграв королівський клуб з рахунком 6:3.

"Реал" Мадрид Іспанія – "Атлетіко" Мадрид Іспанія 3:7 (0:5, 3:2)

Голи: 0:1 – 1 Дієго Коста, 0:2 – 8 Жоау Фелікс, 0:3 – 19 Корреа, 0:4 – 28 Дієго Коста, 0:5 – 45, пенальті Дієго Коста, 0:6 – 51 Дієго Коста, 1: 6 – 59 Начо, 1:7 – 70 Вітол, 2:7 – 85, пенальті Бензема, 3:7 – 89 Хаві.

Реал Мадрид – Куртуа (Навас, 46), Марсело (Бейл, 62), Рамос (Хаві, 62), Одріосола (Карвахаль, 46), Начо, Іско (Родріго, 62), Кроос, Азар (Адрі, 62), Модріч (Кубо, 62), Вінісіус Жуніор (Васкес, 46), Йович (Бензема, 30).

Атлетіко – Хмара, Савич (Феліпе, 66), Ермосо (Монтеро, 66), Тріпп'єр (Карлос Ісаак, 65), Лоді (Санчес, 66), Сауль (Еррера, 66), Коке (Льоренте, 66), Лемар (Санабрія , 66), Жоау Фелікс (Вітол, 66), Дієго Коста, Мората (Корреа, 13; Камельо, 66).

Попередження: Іско (31), Сауль (65), Начо (88).

Вилучення: Дієго Коста (65), Карвахаль (65).

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Реал" невдало провів презентацію чергового новачка. Футболістові несподівано стало і він покинув зал.

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