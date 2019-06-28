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"Проміняв": легенда "Динамо" висміяв перехід футболіста збірної України в російський клуб

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Легендарний футболіст київського "Динамо" Йожеф Сабо посміявся над захисником Іваном Ордецем, який пояснив свій перехід в московське "Динамо" бажанням кар'єрного росту.

Сабо зазначив, що екс-гравець "Шахтаря" проміняв учасника Ліги чемпіонів на аутсайдера чемпіонату Росії.

"Про яке кар'єрне зростання може йти мова, якщо футболіст свідомо відмовився від виступу в складі "Шахтаря" в Лізі чемпіонів? Андрій Шевченко принципово не запрошує легіонерів з Росії", – цитує легендарного футболіста видання "Експрес".

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"Проміняв": легенда "Динамо" висміяв перехід футболіста збірної України в російський клуб

Instagram Івана Ордець

Відзначимо, що вболівальники збірної України гнівно відреагували на перехід Ордеця в російське "Динамо", засипавши його образливими коментарями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-футболіст "Динамо" Олег Саленко зізнався, що шість років не бачився з сином через агресію Росії по відношенню до України.

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Особи
Йожеф СабоІван Ордець
Теги
ФК Динамо Київзбірна України з футболу
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Выросло, дерьмо продажное, над унитазом!
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