"Проміняв": легенда "Динамо" висміяв перехід футболіста збірної України в російський клуб

Легендарний футболіст київського "Динамо" Йожеф Сабо посміявся над захисником Іваном Ордецем, який пояснив свій перехід в московське "Динамо" бажанням кар'єрного росту.

Сабо зазначив, що екс-гравець "Шахтаря" проміняв учасника Ліги чемпіонів на аутсайдера чемпіонату Росії.

"Про яке кар'єрне зростання може йти мова, якщо футболіст свідомо відмовився від виступу в складі "Шахтаря" в Лізі чемпіонів? Андрій Шевченко принципово не запрошує легіонерів з Росії", – цитує легендарного футболіста видання "Експрес".

Instagram Івана Ордець

Відзначимо, що вболівальники збірної України гнівно відреагували на перехід Ордеця в російське "Динамо", засипавши його образливими коментарями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-футболіст "Динамо" Олег Саленко зізнався, що шість років не бачився з сином через агресію Росії по відношенню до України.

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