Причиною спалаху коронавірусу названо матч ЛЧ: підсумки спорту 23 березня

Боєць змішаних єдиноборств Крістіан Бінда розповів про самопочуття під час коронавірусу, а ЗМІ повідомили про перенесення Олімпіади-2020.
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Крім того, матч Ліги чемпіонів "Валенсія" – "Аталанта" назвали причиною спалаху коронавірусу. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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