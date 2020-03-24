Причиною спалаху коронавірусу названо матч ЛЧ: підсумки спорту 23 березня

Боєць змішаних єдиноборств Крістіан Бінда розповів про самопочуття під час коронавірусу, а ЗМІ повідомили про перенесення Олімпіади-2020.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 23 березня.

Крім того, матч Ліги чемпіонів "Валенсія" – "Аталанта" назвали причиною спалаху коронавірусу. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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