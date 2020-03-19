Одіозний президент команди "Інгулець" Олександр Поворознюк висловив невдоволення через скасування спортивних змагань в Україні внаслідок поширення коронавірусу.

"Що робити далі? В футбол грати. У нас у колгоспі ніякого грипу немає. Грали собі і все було нормально. Це просто катастрофа. Гроші викинуті на вітер, хто це відшкодує? Потрібно було зібрати всіх тренерів, скласти думку. Розумію, що це катастрофа, якої ще не було, але не потрібно ставити нас перед фактом", – цитує слова Поворознюка видання Sport.ua.

Олександр Поворознюк Football.ua

Він також назвав прийняті урядом заходи "викачуванням грошей", але зазначив, що продовжить виплачувати зарплату футболістам.

"Зарплата гравцям? Звичайно, буду платити. Хіба є вихід? Суть не в цьому. Суть у футболі. На нього і так ніхто не ходить, а тут ще налякали цим вірусом. Постійно якась хе**я: то пташиний грип, то ще якийсь. викачка грошей йде. у нас немає ніякого грипу, в чому проблема", – додав президент команди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній гравець київського "Динамо" Олександр Алієв також скептично ставиться до новин про пандемію коронавірусу.

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