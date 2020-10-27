Президент ФІФА заразився COVID-19

Президент ФІФА Джанні Інфантіно здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє пресслужба Міжнародної федерації футболу. Хвороба в 50-річного Інфантіно протікає з легкими симптомами.

Глава ФІФА негайно пішов на самоізоляцію й перебуватиме на карантині щонайменше впродовж десяти днів.

"Усі люди, які контактували з президентом ФІФА протягом останніх декількох днів, були про все поінформовані, і їм пропонується вжити відповідних заходів. ФІФА щиро бажає президенту Інфантіно якнайшвидшого одужання", – йдеться в пресрелізі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірковий нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду не вилікувався від коронавірусу й не зіграє в другому турі Ліги чемпіонів проти "Барселони".

Португальський футболіст знову здав позитивний тест на наявність захворювання.