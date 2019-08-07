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Прем'єр-ліга України змінила назву і логотип

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Елітний дивізіон чемпіонату України з футболу в сезоні 2019/2020 буде називатися Favbet ліга. Також турнір змінив емблему, яка оформлена в червоно-синіх кольорах.

Прем'єр-ліга України змінила назву і логотип

"У графічнiй емблемi імплементовані основні елементи логотипів партнерів. Поєднання зірок і корони символізує собою шлях футбольних команд до перемог і чемпіонських титулів", - йдеться в прес-релізі УПЛ.

Прем'єр-ліга України змінила назву і логотип

Сума угоди з Favbet не розголошується, проте повідомляється, що ці кошти підуть клубам, а також на розвиток турніру.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 липня в українській Прем'єр-лізі відбулася історична подія.

Раніше з'явилася інформація, що телеканали "Футбол 1/2" досягли угоди з української Прем'єр-лігою і отримали ексклюзивні права на трансляцію всіх матчів УПЛ протягом наступних трьох сезонів.

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Читайте всі новини по темі "Прем'єр-ліга України" на сайті "OBOZREVATEL".

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Прем'єр-ліга України
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