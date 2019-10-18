Прем'єр-ліга України: де дивитися онлайн 11-й тур

В українській футбольній Прем'єр-лізі в п'ятницю, 18 жовтня, поновлюються матчі елітного дивізіону.
11-ігровий день відкриють донецький "Шахтар" і новачок "вишки" "Колос". Крім того, інтерес публіки викликають протистояння "Динамо" та "Олександрії", а також "Десни" і луганської "Зорі".
Традиційно фанати зможуть побачити матчі в ефірі каналів "Футбол 1", 2+2, УНІАН і ZIK. Вашій увазі повний розклад.
Прем'єр-ліга України. 11-й тур
18 жовтня (п'ятниця)
19.00. "Шахтар" – "Колос", "Футбол 1"
Харків, стадіон "Металіст"
Головний арбітр: Ярослав Козик
19 жовтня (субота)
14:00. "Карпати" – "Львів", ZIK/УНІАН
Львів, стадіон "Україна"
Головний арбітр: Євген Арановський
17:00. "Зоря" – "Десна", УНІАН
Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"
Головний арбітр: Олександр Омельченко
20 жовтня (неділя)
14:00. "Маріуполь" – "Дніпро-1", "Футбол 1"
Маріуполь, стадіон імені Володимира Бойка
Головний арбітр: Сергій Бойко
17:00. "Динамо" – "Олександрія", 2+2
Київ, НСК "Олімпійський"
Головний арбітр: Микола Балакін
19:30. "Олімпік" – "Ворскла", "Футбол 1"
Київ, стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського
Головний арбітр: Олександр Дердо
Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" зазнало серйозну втрату напередодні 11-го туру Прем'єр-ліги.
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