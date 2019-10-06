10-й тур Прем'єр-ліги України: результати, огляди, розклад трансляцій

У чемпіонаті України з футболу 5-6 жовтня проходять чергові матчі в розіграші Прем'єр-лізі.

Центральним протистоянням 10-го туру є зустріч в Дніпрі, де місцева команда прийме донецький "Шахтар".

Вболівальники, як завжди, можуть побачити ігри першості в прямому ефірі на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" і УНІАН. Вашій увазі повний розклад ігрового дня.

Прем'єр-ліга України. 10-й тур

5 жовтня (субота)

"Ворскла" – "Маріуполь" 1:1 (0:0, 1:1) Голи: 0:1 – 57 Чоботенко, 1:1 – 90 Васін.

Ворскла – Ткаченко, Мартиненко, Баєнко, Чеснаков, Артур (Васін, 73), Габелок, Петрович (Стрижак, 46), Пердута, Луїзао, Сапай (Якубу, 68), Коломоєць.

Маріуполь – Гальчук, Яворський (Дава, 81), Чоботенко, Кирюханцев, Корнієнко, Танковскій, Федорчук (Чех, 69), Чурко (Топалов, 78), Мишнєв, Вакула, Биков.

Попередження: Вакула (10), Петрович (24), Яворський (30), Сапай (37), Танковскій (45), Федорчук (53), Биков (55), Пердута (64).

"Десна" – "Олімпік" 1:0 (0:0, 1:0) Гол: 1:0 – 90 Фаворов.

Десна – Паст, Імереков, Фаворов, Гітченко, Огиря, Мостовий, Калитвинцев, Кузик (Фаворов, 46), Богданов (Дегтярьов, 79), Філіппов, Хльобас (Картушов, 61).

Олімпік – Кринська, Вантух, Цимбалюк, Гришко, Зотько, Завійський, Пасіч, Пасіч (Фабіньо, 64), Політило, Тейшейра (Балашов, 77), Чарльз (Клименчук, 89).

Попередження: Хльобас (33), Мостовий (37), Пасіч (51), Фаворов (90).

Вилучення:Завійський (65).

"Львів" – "Зоря" 0:0 (0:0, 0:0) Львів – Сарнавський, Люлька, Борзенко, Квасний (Гончар, 12), Братков, Мартан, Рафаел Сабіно, Педро Вітор, Альваро, Пернамбуко (Рожеріо Шина, 78), Ренан Абнер (Зубков, 69).

Зоря – Шевченко, Іванисеня, Вернидуб, Тимчик (Каменюка, 66), Кочергін, Чеберко, Ледньов, Юрченко (Арвеладзе, 75), Кабан (Будковський, 66), Михайличенко, Русин.

Попередження: Пернамбуко (30), Русин (51), Вернидуб (57), Юрченко (71), Арвеладзе (84), Зубков (85), Михайличенко (90), Альваро (90).

Вилучення: Педро Вітор (37).

6 октября (неділя)

14:00. "Дніпро-1" – "Шахтар", УНІАН

Дніпро, стадіон "Дніпро-Арена"

Головний арбітр: Ігор Пасхал

17:00. "Колос" – "Динамо", "Футбол 1"

Київ, стадіон "Оболонь-Арена"

Головний арбітр: Андрій Коваленко

19:30. "Олександрія" – "Карпати", "Футбол 1"

Олександрія, стадіон "Ніка"

Головний арбітр: Юрій Іванов

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