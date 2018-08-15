Прапор України від Хачеріді: Шахов поставив на місце московських журналістів

Український півзахисник грецького ПАОКа Євген Шахов різко обірвав спробу московських журналістів отримати коментар щодо вчинку Хачеріді, який показав російським уболівальникам прапор України на своїх щитках. Інцидент стався після матчу 3-го відбіркового раунду Ліги чемпіонів зі "Спартаком"

"Не знаю, показував він чи ні. Я не буду коментувати. Чи зробив би я так само? Навіщо такі питання провокаційні? Я не розумію", - заявив Шахов і покинув прес-конференцію.

Відзначимо, що член комітету з етики Російського футбольного Союзу Андрій Созін назвав провокацією прояв патріотизму з боку захисника збірної України Євгена Хачеріді на матчі Ліги чемпіонів у Москві.