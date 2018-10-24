Криваве НП в Римі з російськими фанами: хто винен і що з постраждалими українцями

Усі четверо українців, які постраждали на станції метро у Римі перед матчем Ліги чемпіонів, уже виписані з лікарні і повертаються додому. Тим часом в Італії з'ясовують причини страшного інциденту, під час якого травмувалися десятки людей — переважно російські фанати. Детальніше — в матеріалі OBOZREVATEL.

У лікарнях — 15 уболівальників

Як повідомив нам заступник директора департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, один із постраждалих українських уболівальників уже вилетів у Варшаву, ще троє взяли квитки на рейс МАУ і незабаром відправляться на Батьківщину.

La Repubblica

У Римі зараз з'ясовують причини НП у метро на станції "Республіка". Увечері у вівторок, 23 жовтня, коли натовп уболівальників їхав на матч, зламався ескалатор. Він почав різко прискорюватися, люди стали падати одне на одного. Внизу сходинки стало засмоктувати, вболівальники потрапили у пастку, отримавши серйозні травми ніг. Одному з російських фанів навіть збиралися ампутувати ногу, проте пізніше з'ясувалося, що в цьому немає необхідності.

Постраждалих розвозили у дві лікарні Il Messaggero

За останніми даними, у лікарнях Італії залишаються 15 постраждалих російських уболівальників, троє із них — у важкому стані. Двом зроблені операції. Поранені перебувають у клініках "Умберто I" і ортопедичному центрі "Остіенсе".

Tgcom24

Хто винен

Atac — італійська транспортна компанія — починає внутрішнє розслідування причин аварії на ескалаторі. У першу чергу збираються переглянути всі відео із камер спостереження всередині станції.

Представники Atac одразу після трагедії заявили, що перевірку і обслуговування ескалаторів на станціях проводять щомісяця. Станція відносно молода, їй лише десять років. Тоді як термін служби ескалаторів становить тридцять років.

Однак самі італійці ставлять під сумнів зусилля обслуговуючої компанії. Так, у Twitter користувач під ніком geny stanco пише, що в Римі на одній зі станцій ескалатор стоїть уже декілька місяців і ніхто його не ремонтує.

Секретар профспілки Orsa Tpl Roma Массімо Діонісій у свою чергу повідомив, що за 40 років його роботи такий випадок стався вперше. "Ми не знаємо, як це могло статися, ескалатор був повен людей і, раптом, у якийсь момент він почав прискорюватися. Таке вперше", — повідомляє видання Il Messaggero.

Асоціація захисту прав споживачів Італії Codacons також заявила: якщо перевірки виявлять недоліки або упущення у технічному обслуговуванні і безпеці ескалаторів, то Codacons почне дії із відшкодування збитків постраждалим.

У той же час прокуратура вже відкрила провадження, і чекає результатів слідства від поліції. Станцію поки закрили, потяги проїжджають її без зупинки.

Одразу після трагедії з'являлися повідомлення про те, що російські вболівальники стрибали на ескалаторі й співали пісні, що могло спровокувати НП. Однак постраждалі це заперечують.